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  3. 20 Ağustos 2018 13:18

''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !

Kadınlara yönelik baskıları ve saldırıları ifşa eden ''MeToo'' hareketinin öncülerinden İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor.

''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !

İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Argento kendisini cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Jimmy Bennett'e 380 bin Dolar ödedi.

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''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !

Argento, Harvey Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini açıkladıktan sonra #MeToo Hareketinin simgesi haline gelmişti.

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''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !

Haberini ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandıran New York Times, Bennett'in İtalyan oyuncuyu 2013 yılında Californiya'da bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığını iddia ediyor.

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''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !

Habere göre Bennett'in avukatları cinsel saldırının genç müzisyeni travmatize ettiğini öne sürüyor. Olay yaşandığı sırada Jimmy Bennett 17, Asia Argento ise 37 yaşındaydı. Olayın geçtiği California eyaletinde cinsel rüşt yaşı ise 18.

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