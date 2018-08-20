''Tecavüze uğradım'' diyen oyuncuya şok suçlama !
Kadınlara yönelik baskıları ve saldırıları ifşa eden ''MeToo'' hareketinin öncülerinden İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor.
İtalyan oyuncu Asia Argento cinsel saldırıyla suçlanıyor. New York Times gazetesinin haberine göre Argento kendisini cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Jimmy Bennett'e 380 bin Dolar ödedi.
Argento, Harvey Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini açıkladıktan sonra #MeToo Hareketinin simgesi haline gelmişti.
Haberini ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandıran New York Times, Bennett'in İtalyan oyuncuyu 2013 yılında Californiya'da bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığını iddia ediyor.