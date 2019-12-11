Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı
ABD'de tedavi olmak için hastaneye giden 22 yaşındaki genç kadın, operasyon sırasında et yiyen bakteri kaptı.
ABD'de yaşayan 22 yaşındaki güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz günlerde ülkenin Nevada eyaletinde adı açıklanmayan bir hastanede ufak bir ameliyat geçirdi.
Ameliyatın ardından durumu aniden kötüleşen genç kadın acil olarak tekrar hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar, ameliyata alınan genç kadının operasyon sırasında et yiyen bakteri kaptığını ve necrotizing fasciitis'e yakalandığını teşhis etti.