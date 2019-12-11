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  3. 11 Aralık 2019 08:11

Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı

ABD'de tedavi olmak için hastaneye giden 22 yaşındaki genç kadın, operasyon sırasında et yiyen bakteri kaptı.

Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz günlerde ülkenin Nevada eyaletinde adı açıklanmayan bir hastanede ufak bir ameliyat geçirdi.

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Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı

Ameliyatın ardından durumu aniden kötüleşen genç kadın acil olarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı

Doktorlar, ameliyata alınan genç kadının operasyon sırasında et yiyen bakteri kaptığını ve necrotizing fasciitis'e yakalandığını teşhis etti.

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Tedavi için gittiği hastanede hayatı karardı

Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre yaşam destek ünitesine bağlanan Ashleigh Cope'un yaşam şansı azaldığı için kızlarını ailesi, kızlarını son defa görmeleri için hastaneye çağrıldı.

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