Tedbirler sonuç verdi! O ilde vaka sayıları düşüyor
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir’de vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir’de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 oranla ‘yüksek riskli’ iller arasında yer alan Eskişehir’de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550’nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın son 10 günde 200’e kadar indi.
DÜŞÜŞ HASTA SAYILARINA DA YANSIDI
Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 265’e düştü.