Tedirgin eden araştırma: Korona virüse benzer ikinci virüs bulundu

Cell dergisinde yayınlanan raporda, "SARS-CoV-2 benzeri dört corona virüs de dahil olmak üzere farklı yarasa türlerinden toplam 24 yeni corona virüs genomu topladık" bilgisine yer verildi. Rapora göre, bu virüslerden biri genetik olarak mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 virüsüne çok benziyor.