''Tefeci Menizeler'' çetesine operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Aralık'ta; bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa, faizle borç para verip karşılığında teminat olarak çek, senet alıp borcunu ödeyemeyenlerden de cebir, şiddet, darp ve baskıyla alacaklarını çok yüksek faizlerle tahsil eden çeteye operasyon düzenledi.