Tehdit ettiler bomba yerleştirdiler ama Seyit Dede yılmadı

Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için iki kez saldırı düzenlediği belirten Öztepe, Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bayrakla ilgili de her türlü tehdit geldi. Ama hiçbir zaman kulak asmadım. Bayrağa iki kez saldırı yapıldı. İlk saldırıda çıkan çatışmalarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İkinci kez geldiklerinde yine teröristlerden biri öldürüldü, biri de kaçtı.