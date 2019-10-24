Tehdit ettiler bomba yerleştirdiler ama Seyit Dede yılmadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan Seyit Tahir Öztepe (82), 1984'te evinin yakınındaki tepeye diktiği direkte dalgalandırdığı Türk bayrağını aldığı tüm tehditlere karşın, hiç indirmedi.
Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor.
Öztepe, 35 yıl önce dönemin Yüksekova Tabur Komutanının, Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.
Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağın, sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.
Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için iki kez saldırı düzenlediği belirten Öztepe, Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bayrakla ilgili de her türlü tehdit geldi. Ama hiçbir zaman kulak asmadım. Bayrağa iki kez saldırı yapıldı. İlk saldırıda çıkan çatışmalarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İkinci kez geldiklerinde yine teröristlerden biri öldürüldü, biri de kaçtı.