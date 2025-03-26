Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu

Güloğlu, "Sıra almak içim önce T1 dediğimiz çıkış evrakları ile birlikte GTİ'ye evraklar verilir. Bize verilen evrak ile gelecek mesaja kadar beklemeye başlıyoruz. Bugün de bu şekilde mesaj gelince hemen yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısı ile içeri alınmayı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.