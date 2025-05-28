Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı
Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve ruhatsız olduğu belirlenen şalgam imalathanesi mühürlendi.
Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Hijyen ekiplerince Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlarla ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda üretim yapıldığı belirlendi.
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Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi.
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Genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket eden iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı.
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İlgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp tutanak düzenlenerek, iş yeri mühürlendi.
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