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Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve ruhatsız olduğu belirlenen şalgam imalathanesi mühürlendi.

Kaynak: İHA
Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı - Resim: 1

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Hijyen ekiplerince Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlarla ve hijyen kurallarına aykırı şartlarda üretim yapıldığı belirlendi. 

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Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı - Resim: 2

Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi. 

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Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı - Resim: 3

Genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket eden iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. 

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Tek kelimeyle iğrenç! Kaçak imalathaneye giren ekipler şoka uğradı - Resim: 4

İlgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp tutanak düzenlenerek, iş yeri mühürlendi.

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