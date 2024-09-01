Tekirdağ büyük yıkım: 3 ayda 50 fabrika küle döndü

YANGIN GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİ

Yaşanan bu yangınlar, Tekirdağ il genelindeki 13 organize sanayi bölgesinde (OSB) yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri de ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, bazı fabrikaların yangın önleme ve müdahale sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bu durum, benzer felaketlerin tekrar yaşanma riskini artırıyor. Özellikle OSB içinde itfaiye ekiplerinin yetersizliği, yangınların büyümesine sebep olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son olarak, Hayrabolu'daki OSB'de meydana gelen yangında iki fabrikada ciddi boyutta hasar oluştu. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu bölgede, yangının büyümesi nedeniyle milyonlarca liralık zararın meydana geldiği belirtildi. Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, OSB'lerin yangın güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapması gerektiği vurgulandı.