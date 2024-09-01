Tekirdağ büyük yıkım: 3 ayda 50 fabrika küle döndü
Tekirdağ'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen yangınlar, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.
Tekirdağ'ın sanayi bakımından en yoğun bölgelerinde art arda meydana gelen fabrika yangınları, üretim ve istihdam açısından ciddi kayıplara yol açtı. Yangınlar nedeniyle büyük tesisler tamamen kullanılamaz hale geldi. Özellikle geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu bazı fabrikalarda meydana gelen yangınlar, bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.
Yangınların sebepleri henüz net olarak belirlenememiş olsa da, birçok yangının fabrikalarda bulunan kimyasal maddeler dolayısıyla hızla yayıldığı düşünülüyor. Bu maddelerin, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ve yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiği itfaiye raporlarında da belirtiliyor.
ÇOK SAYIDA FABRİKA KÜLE DÖNDÜ
Tekirdağ itfaiyesi, bu yangınlara müdahale ederken büyük zorluklarla karşılaştı. Özellikle bazı sanayi bölgelerinde itfaiye istasyonlarının bulunmaması, yangınların büyümesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangın bölgelerine ne kadar kısa zamanda ulaşsa da yangının hızla büyümesi ve alevlerin yayılma hızının yüksek olması sebebiyle birçok fabrika tamamen küle döndü.
YANGIN GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİ
Yaşanan bu yangınlar, Tekirdağ il genelindeki 13 organize sanayi bölgesinde (OSB) yangın güvenliği konusundaki eksiklikleri de ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, bazı fabrikaların yangın önleme ve müdahale sistemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi. Bu durum, benzer felaketlerin tekrar yaşanma riskini artırıyor. Özellikle OSB içinde itfaiye ekiplerinin yetersizliği, yangınların büyümesine sebep olan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Son olarak, Hayrabolu'daki OSB'de meydana gelen yangında iki fabrikada ciddi boyutta hasar oluştu. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu bölgede, yangının büyümesi nedeniyle milyonlarca liralık zararın meydana geldiği belirtildi. Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, OSB'lerin yangın güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapması gerektiği vurgulandı.