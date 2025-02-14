Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yağmuru suyu hattından denize çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde meydana gelen olayda, yağmur suyu hattından akan suyun denizi çamur rengine boyadığı fark edildi.
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Yapılan incelemeler sonucunda, denizin renginin değişmesinin sebebinin yağmur suyu hatlarının temizliği sırasında yakın bölgede yapılan çalışma olduğu belirlendi.
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Çalışma esnasında biriken çamurlu suyun yağmur suyu kanallarına karışarak denize akması sonucu geniş bir alanda sarı renk oluştuğu tespit edildi.
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Yetkililer, durumun geçici olduğunu ve suyun kısa süre içinde eski haline döneceğini belirtirken, bazı vatandaşlar denizin değişen rengini hayretle izledi.
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