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Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yağmuru suyu hattından denize çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kaynak: İHA
Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti - Resim: 1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde meydana gelen olayda, yağmur suyu hattından akan suyun denizi çamur rengine boyadığı fark edildi. 

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Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti - Resim: 2

Yapılan incelemeler sonucunda, denizin renginin değişmesinin sebebinin yağmur suyu hatlarının temizliği sırasında yakın bölgede yapılan çalışma olduğu belirlendi. 

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Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti - Resim: 3

Çalışma esnasında biriken çamurlu suyun yağmur suyu kanallarına karışarak denize akması sonucu geniş bir alanda sarı renk oluştuğu tespit edildi.

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Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti - Resim: 4

Yetkililer, durumun geçici olduğunu ve suyun kısa süre içinde eski haline döneceğini belirtirken, bazı vatandaşlar denizin değişen rengini hayretle izledi.

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