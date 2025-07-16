Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını büyüyor: Otoyol trafiğe kapatıldı

Şenköy Mahallesi'nde dün saat 13.30'da orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz ve 350 personel sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar havadan ve karadan sürdürüldü.