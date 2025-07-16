Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını büyüyor: Otoyol trafiğe kapatıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerin sıçradığı Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor.
Şenköy Mahallesi'nde dün saat 13.30'da orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz ve 350 personel sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar havadan ve karadan sürdürüldü.
3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Bölgede 32 derece sıcaklık ve hızı saatte 46 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangının tehdit ettiği birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi.
Bu mahallelerde yaşayanlar, hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü. Bazı vatandaşlar ise mahallelere getirilen araçlarla evlerinden ayrıldı. Alevlerin etkili olduğu bazı bölgelerde kimi evler ve tarım aletleri yandı.
GECE BOYU MÜCADELE
Yangına müdahale için İstanbul, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, jandarma komando ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu süren çalışmalarla alevlerin tahliye edilen mahallere ulaşmasını engelledi.