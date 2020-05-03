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  3. 03 Mayıs 2020 11:01

Tekirdağ Süleymanpaşa'da vatandaşlar sahura böyle uyandı!

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da vatandaşlar sahura böyle uyandı!

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da vatandaşlar sahura böyle uyandı!

Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Hürriyet Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da vatandaşlar sahura böyle uyandı!

Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da vatandaşlar sahura böyle uyandı!

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

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