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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi

Tekirdağ'da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki bir kozmetik fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar da meydana geldi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi - Resim: 1

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. 

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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi - Resim: 2

 Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.

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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi - Resim: 3

Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi - Resim: 4

Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken yangın havadan dron ile görüntülendi.

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