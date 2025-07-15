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Tekirdağ'da büyük orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da büyük orman yangını - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kaytazdere mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. 

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Tekirdağ'da büyük orman yangını - Resim: 2

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Tekirdağ'da büyük orman yangını - Resim: 3

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. 

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Tekirdağ'da büyük orman yangını - Resim: 4

Çiftçiler yangın bölgesindeki tarlalarda bulunan saman balyalarını kaldırmak için yoğun çaba harcadı. 

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