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Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor - Resim: 1

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası’nda çıkan yangında patlama sesleri duyuldu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor - Resim: 2

Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında peş peşe patlama sesleri yükselirken, yükselen yoğun siyah dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan görüldü.

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Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor - Resim: 4

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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