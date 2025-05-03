Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar her yerden gözüküyor
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası’nda çıkan yangında patlama sesleri duyuldu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın sırasında peş peşe patlama sesleri yükselirken, yükselen yoğun siyah dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan görüldü.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
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