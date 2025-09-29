Tekirdağ'da can pazarı! Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonet ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (DHA)
