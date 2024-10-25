Tekirdağ'da çocuk parkını cehenneme çevirdiler

Sorumluların bulunması için çalışma başlatıldığını aktaran Yüceer, "Çerkezköy Kavakdere Parkındaki oyun gurubunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması hepimizi derinden üzdü. Bu tür eylemler, yalnızda bir kundaklama değil, çocuklarımızın hayallerine ve toplumsal huzurumuza yönelik saldırıdır. Parklar, çocuklarımızın güvenle oynadığı, dostluklar kurduğu ve güzel anılar biriktirdiği alanlardır. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılacak ve yeniden halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sorumluların bulunması için hukuki süreç başlatılmış olup, tüm vatandaşlarımızı parklarımızı koruma noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.