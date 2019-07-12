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  3. 12 Temmuz 2019 12:12

Tekirdağ'da dereye kimyasal karıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'ne kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da dereye kimyasal karıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ'da dereye kimyasal karıştı

Çerkezköy'den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde kirlenerek, gri ve siyah akmaya başladı.

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Tekirdağ'da dereye kimyasal karıştı

Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi'nde inceleme yaptı.

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Tekirdağ'da dereye kimyasal karıştı

Rengin bazı kesimlerde griye, bazı kesimlerde ise siyaha döndüğü suya, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi.

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