  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu

Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu

Tekirdağ'da Şarköy ilçesi açıklarında Bahama bayraklı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu - Resim: 1

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, saat 07.25 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. 

1 / 17
Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu - Resim: 2

Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir talepte bulunmadıkları belirtildi. 

2 / 17
Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu - Resim: 3

Acentesiyle irtibata geçilen gemiyle ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre gemiye idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi. 

3 / 17
Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu - Resim: 4

Yapılan incelemede denizde her hangi bir kirliliğe rastlanılmadı.

4 / 17