Tekirdağ'da dev gemi karaya oturdu
Tekirdağ'da Şarköy ilçesi açıklarında Bahama bayraklı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, saat 07.25 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu.
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Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir talepte bulunmadıkları belirtildi.
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Acentesiyle irtibata geçilen gemiyle ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre gemiye idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
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Yapılan incelemede denizde her hangi bir kirliliğe rastlanılmadı.
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