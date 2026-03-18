Tekirdağ'da fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapılan tesisteki patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, patlama sırasında tesiste çalışan 48 yaşındaki C.Ö. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
