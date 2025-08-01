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Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı - Resim: 2

Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi. 

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Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı - Resim: 3

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. 

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Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı - Resim: 4

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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