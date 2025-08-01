Tekirdağ'da makilik alanda orman yangını çıktı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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Bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangının zorlu arazi şartlarına rağmen çevredeki ormanlık alana sıçraması önlendi.
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Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
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Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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