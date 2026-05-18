Tekirdağ'da şehit düşen 2 polis memurumuz için dualar gözyaşlarına karıştı...

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunan 24 yaşındaki Orhan A.'nın bölgede olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Amirliği ekipleri, şahsın ağır saldırısına uğramış ve iki polis memuru kurtarılamayarak şehit olmuştu. Olayın faili olan saldırgan ise bölgedeki diğer polis ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.