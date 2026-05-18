Tekirdağ'da şehit düşen 2 polis memurumuz için dualar gözyaşlarına karıştı...
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey protokolün katıldığı törende, şehit ailelerinin yürek burkan vedası kameralara yansıdı. Şehitlerimiz gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, haklarında tedavi kararı bulunan bir şahsa yönelik müdahale sırasında uğradıkları silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu şehit düşen kahraman polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Vatan evlatları için bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi bir cenaze töreni düzenlendi.
Saldırgan Gözaltına Alındı, Kahramanlar Şehadete Yürüdü
Olay, dün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezinde meydana gelmişti.
Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunan 24 yaşındaki Orhan A.'nın bölgede olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Amirliği ekipleri, şahsın ağır saldırısına uğramış ve iki polis memuru kurtarılamayarak şehit olmuştu. Olayın faili olan saldırgan ise bölgedeki diğer polis ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.