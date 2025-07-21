Tekirdağ'da skandal görüntü: Musluklardan su yerine bakın ne aktı

Suyun rengi ve bulanıklığı nedeniyle içme ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklerken bu seferde sular kesildi. Mahallede yaşayanlar, daha önce de uzun süre susuz kaldıklarını ve bu kez farklı bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden acil çözüm beklediklerini söyledi.