Tekirdağ'da susuzluk eylemi: Vatandaş sokağa döküldü

Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa’nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.