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Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA/İHA
Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Resim: 1

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Resim: 2

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.

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Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Resim: 3

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu - Resim: 4

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

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