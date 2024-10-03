Tekirdağ'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA/İHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.
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Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
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