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Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı, olayda yaralanan olmazken kavşak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı - Resim: 1

Çerkezköy'de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı. Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi.

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Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı - Resim: 2

Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken, demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı - Resim: 3

Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti.

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Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı - Resim: 4
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