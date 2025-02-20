Tekirdağ'da tren kazası: 3 vagon raydan çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni hat deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı, olayda yaralanan olmazken kavşak trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Çerkezköy'de devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü yapılırken üç vagon raydan çıktı. Devrilme yaşanmayan olay sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi.
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Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatılırken, demiryolu yetkililerinin vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.
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Yetkililer, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını belirtti.
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