Tekirdağ'da yürek yakan olay: Silahlı kavga ihbarına giden 2 kahraman polisimiz şehit düştü!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden sivil polis ekiplerine düzenlenen hain saldırıda, polis memurları E.T. ve E.K. şehit düştü. İş merkezinde çıkan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan çatışmanın ardından saldırgan yaralı olarak ele geçirilip hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.30 sıralarında silahlı kavga ihbarına müdahale etmek için olay yerine giden sivil polis ekiplerine açılan ateş sonucu 2 kahraman polisimiz şehit oldu.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle girilen sıcak çatışmada şüpheli şahıs yaralı olarak ele geçirildi.
Olay Yerinde Hain Pusu
Acı olay, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisinde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekipleri E.T. ve E.K., bir silahlı kavga ihbarı üzerine hızla belirtilen adrese sevk edildi.
