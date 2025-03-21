Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı
Tekirdağ'da bir araç park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatarken korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gazi Osmanpaşa Camisi kavşağında meydana geldi.
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O.K.'nin kullandığı çıkan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yan yattı.
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Sürücü O.K., yan yatan otomobilde sıkıştı.
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İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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