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  4. Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı!

Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı

Tekirdağ'da bir araç park halindeki 3 araca çarpıp, yan yatarken korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı - Resim: 1

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Gazi Osmanpaşa Camisi kavşağında meydana geldi.

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Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı - Resim: 2

O.K.'nin kullandığı çıkan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra yan yattı.

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Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı - Resim: 3

Sürücü O.K., yan yatan otomobilde sıkıştı.

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Tekirdağ'da zincirleme kabus kamerada: 3 araca çarpıp, takla attı - Resim: 4

İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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