Tekirdağ'daki vahşette 2 tutuklu olay yerine getirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.’ya (13) evde tatbikat yaptırıldı. Polis ekipleri mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.
Malkara'da yaşayan B.Y. kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
ABLASI KORUMA ALTINDA
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. B.Y. kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba S.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında B.Y. dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö., komşusu K.A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı.
Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.