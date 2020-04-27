Tekirdağ'dan Uludağ'ı böyle görüntüledi

'GOOGLE EARTH İLE TEYİT ETTİM'

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında, evinde kaldığını söyleyen İlker Uskan, fotoğraf çekmenin kendisi için tutku olduğunu belirtti. Kardeşinin, kendisine denizin karşısında bir dağın göründüğünü ve 'Bu Uludağ olabilir mi?' diye mesaj attığını anlatan Uskan, şunları kaydetti: