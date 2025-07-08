  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü

Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü

Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Kaynak: İHA
Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, İncesu sahilinden denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 

1 / 3
Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü - Resim: 2

Teknede bulunanlar suya düşerken, bölgedeki cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştılar. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

2 / 3
Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü - Resim: 3
3 / 3