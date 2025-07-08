Tekne alabora oldu; 5 kişi denize düştü
Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, İncesu sahilinden denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Teknede bulunanlar suya düşerken, bölgedeki cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştılar. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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