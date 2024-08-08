Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin H.T.E. isimli genç kadına ait olduğu tespit edildi.