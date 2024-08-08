Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknedeki buzlukta cesedi bulunan 26 yaşındaki genç kadının, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Kaynak: DHA
Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin H.T.E. isimli genç kadına ait olduğu tespit edildi.
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Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından E.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Boğularak öldürülmüş
Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan E.'nin ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi.
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E.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi.
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