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  4. Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor

Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknedeki buzlukta cesedi bulunan 26 yaşındaki genç kadının, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: DHA
Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor - Resim: 1

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin H.T.E. isimli genç kadına ait olduğu tespit edildi. 

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Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor - Resim: 2

Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından E.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor - Resim: 3

Boğularak öldürülmüş

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan E.'nin ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi. 

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Teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıkmıştı: Vahşette sır perdesi aralanıyor - Resim: 4

E.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi. 

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