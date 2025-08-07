Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanından hala iz yok!
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmları devam ediyor.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında kaybolan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde aralıksız devam ediyor.
Kazanın ardından Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış teknede incelemeler sürerken, uzman ekipler, teknenin bir deniz taşıtıyla mı yoksa bir deniz canlısıyla mı çarpıştığını tespit etmeye çalışıyor. Tekne üzerindeki hasarın oluş nedenine ilişkin teknik analizlerin sürdüğü bildirildi.
Halit Yukay'ın babası Can Yukay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Halit Yukay 4 Ağustos saat 15.10 sıralarında kendisine ait 'Graywolf' isimli teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu sahil güvenliğe bildirdi.