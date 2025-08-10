Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarında yeni izler bulundu
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmları devam ederken Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu.
Kaynak: DHA
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı.
1 / 25
Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
2 / 25
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
3 / 25
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4 / 25