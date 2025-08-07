Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı!

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.