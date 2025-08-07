Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı!
Yalova’dan Yunanistan’a teknesiyle açıldıktan sonra kaybolan ve teknesi parçalanmış halde bulunan genç işadamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken başlatılan soruşturmada bir kuru yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.
Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası’nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.