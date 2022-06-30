Teknik analist Tunç Şatıroğlu'ndan dolar tahmini! Kritik seviyeyi açıkladı
Dolar 17 liranın altında işlem görmeye devam ederken teknik analist Tunç Şatıroğlu, dolar kuruyla ilgili tahminini paylaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ticari kredilere kısıtlama getiren kararının ardından dolar 17 liranın altına gerilemişti. Güne hafif yükselişle başlayan dolar kuru 16.69 liradan işlem görüyor. Peki dolarda düşüş devam edecek mi? Teknik analist Tunç Şatıroğlu, dolar tahminini açıkladı.
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Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dolar/TL paritesinde kritik seviyeyi açıkladı.
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"Dolarda 16,72'nin geçilmemesi için manipülasyonun yapıldığı görülüyor." diyen Tunç Şatıroğlu, "Manipülatörlerin elindeki cephane tükenince serbest piyasa dinamiklerinin yeniden çalışmaya başlayacağını ve yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Şatıroğlu'nun o paylaşımı:
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