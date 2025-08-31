Teknofest Mavi Vatan son gününde ziyaretçi akınına uğradı

TEKNOFEST Mavi Vatan, 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan etkinliklerin ardından bugün sona eriyor. Festival kapsamında bugün ziyaretçiler, insansız su altı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve su altı roket yarışması gibi teknoloji yarışmalarının yanı sıra, paydaş, sponsor ve katılımcı firmaların stant etkinlikleri ile buluştu. Gün boyunca ayrıca hazırlık ve video gösterimleri, ödüllü bilgi yarışmaları, bilim şovları, tiyatro gösterisi, mehteran konseri ve bando-koro performansları gerçekleştirildi. Son günün en dikkat çeken programlarından biri SAT ve SAS Komutanlıkları'nın gösterisi oldu. Festival, kapanış ve ödül töreniyle son bulacak.