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Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu.

Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu - Resim: 1

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

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Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu - Resim: 2

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

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Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu - Resim: 3

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

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Tekrar tekrar ertelenmişti; Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu - Resim: 4
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