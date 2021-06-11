Telafi eğitiminde detaylar belli oldu: İstedikleri şehirde derse girebilecekler

TRT Haber'de yer alan habere göre 18 Haziran’da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.