Telafi eğitiminde detaylar belli oldu: İstedikleri şehirde derse girebilecekler
Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler için telafi eğitimi yapılacak. Telafi eğitiminde yer kısıtlaması olmayacak, öğrenci hangi şehirdeyse orada derse girebilecek. İşte telafi eğitimine ilişkin tüm detaylar...
TRT Haber'de yer alan habere göre 18 Haziran’da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.
TELAFİ 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Daha sonra 5 Temmuz’da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.
BAKANLIKLAR VE BELEDİYELER DE DESTEK OLACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.
ŞEHİR KISITLAMASI OLMAYACAK
Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.