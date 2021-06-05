Telefonlar için yeni düzenleme: Artık zorunlu
Akıllı telefonlar hakkında yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni kararına göre düzenleme milyonlarca kişiyi etkileyecek ve zorunlu olacak.
Neredeyse artık herkesin cebinde bir telefon bulunuyor. En ucuzundan en pahalısına kadar pek çok model bulunuyor ve bu sayede milyonlarca kişinin cebinde yer alıyor. BTK ise telefonlar için yeni bir düzenleme yaptı.
ÜCRET BİLGİSİ İÇEREK ANONS YAPILACAK
Abone mağduriyetinin yaşanmamasını teminen sesli mesaj bırakılması ve sesli mesaj alma/dinleme aşamalarında herhangi bir ücret yansıtılmadığı durumlar hariç olmak üzere abonelere hatlarını kolay ve ispatlanabilir yöntemle sesli mesaj hizmetine açık veya kapalı hale getirebilmelerine yönelik imkan sağlanacak.
Sesli mesaj alma/dinlemeye ilişkin ücret bilgisini içeren bilgilendirme anonsu açık, anlaşılır ve ücretsiz olarak abonelere verilecek.
SESLİ HİZMETİN SUNULMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI ALINDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan bilgiye göre, abonelerin hatlarının meşgul, kapalı/ulaşılamaz olduğu, gelen çağrının yanıtlanmadığı gibi durumlarda sesli mesaj bırakılmasına ve bırakılan mesajların alınmasına/dinlenmesine imkan tanıyan sesli mesaj hizmetinin sunulmasına ilişkin Kurul kararı alındı.