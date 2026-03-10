Telefonu İspanya'ya gönderilmişti... Rojin soruşturmasında hayal kırıklığı yaratan gelişme
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili gelen son raporda cihaza erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin K., 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. K.’nin, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim’de dosyaya giren raporunda, K.’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Cep telefonu İspanya'ya gönderildi
Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195’e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.
Telefonuna erişim sağlanamadı
Rojin K.'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözlerin çevrildiği dijital incelemeden beklenen tam sonuç alınamadı. Sırlarla dolu ölümün şifrelerini barındırdığı düşünülen ve 3 ay önce İspanya’ya gönderilen cep telefonuna dair hazırlanan teknik rapor dosyaya girdi.
Van Baro Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, cihazın içeriğinin tespiti ve imajının alınması amacıyla yurt dışına gönderildiği ancak gelen raporda "cihaza tam erişim sağlanamadığı" bilgisine yer verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Rojin K. dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.