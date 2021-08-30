Telefonu şarjda ve elindeyken evine yıldırım düşünce...
Telefonu şarjdayken kullanan genç kız o sırada evine yıldırım çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı.
Brezilya'da yaşanan olayda bir genç kız, telefonu şarj olurken kullanıyordu. O sırada dışarıda olan şiddetli fırtına sebebiyle pek çok bölgeye yıldırım düştü. Para eyaletinde yaşayan Radja Ferreira de Oliveira, evinde bu yıldırıma telefon elindeyken yakalandı.
Akılalmaz olayda telefondan kapıldığı akımla bayılan genç kız, hemen müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti. Radja, geçen hafta Brezilya'nın Para eyaletinde elektrik çarptığı için ölen üçüncü kişi olarak kayıtlara geçti.
TELEFONLARDAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIYORLAR
Öte yandan Semeao Tavares, birkaç gün önce farklı bir fırtına sırasında kendisine yıldırım çarptığında Apolinario bölgesinde bir telefon görüşmesindeydi. Telefonun iletkenliği sebebiyle o sırada kullanan kişilere akım taşıyan bu cihazların özellikle fırtınalı havalarda kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.
Oliveira'nın ölümünün ardından yetkililer, özellikle fırtınalı havalarda, cep telefonu şarj olurken kullanmaması gerektiğini söylüyor.