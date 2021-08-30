Telefonu şarjda ve elindeyken evine yıldırım düşünce...

Brezilya'da yaşanan olayda bir genç kız, telefonu şarj olurken kullanıyordu. O sırada dışarıda olan şiddetli fırtına sebebiyle pek çok bölgeye yıldırım düştü. Para eyaletinde yaşayan Radja Ferreira de Oliveira, evinde bu yıldırıma telefon elindeyken yakalandı.