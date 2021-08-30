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Telefonu şarjda ve elindeyken evine yıldırım düşünce...

Telefonu şarjdayken kullanan genç kız o sırada evine yıldırım çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Brezilya'da yaşanan olayda bir genç kız, telefonu şarj olurken kullanıyordu. O sırada dışarıda olan şiddetli fırtına sebebiyle pek çok bölgeye yıldırım düştü. Para eyaletinde yaşayan Radja Ferreira de Oliveira, evinde bu yıldırıma telefon elindeyken yakalandı.

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Akılalmaz olayda telefondan kapıldığı akımla bayılan genç kız, hemen müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti. Radja, geçen hafta Brezilya'nın Para eyaletinde elektrik çarptığı için ölen üçüncü kişi olarak kayıtlara geçti.

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TELEFONLARDAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIYORLAR 
Öte yandan Semeao Tavares, birkaç gün önce farklı bir fırtına sırasında kendisine yıldırım çarptığında Apolinario bölgesinde bir telefon görüşmesindeydi. Telefonun iletkenliği sebebiyle o sırada kullanan kişilere akım taşıyan bu cihazların özellikle fırtınalı havalarda kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Oliveira'nın ölümünün ardından yetkililer, özellikle fırtınalı havalarda, cep telefonu şarj olurken kullanmaması gerektiğini söylüyor.

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