Televizyon tamircisinin uzay merakı 20 milyon dolara mal oldu
Çanakkale'de televizyon tamircisi Ahmet Kahraman, uzay merakı için 20 bin dolar harcayıp sistem kurdu.
Çanakkale'de televizyon tamircisi Ahmet Kahraman, (61) uzay merakı için paraya kıydı. Çok sayıda teleskop satın alan Kahraman, evinin bahçesine çatısı açılıp kapanan mini gözlemevi kurdu.
Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde televizyon tamirciliği yapan Ahmet Kahraman, Kazdağları eteklerinde Bahçedere köyünde bulunan bahçesine, teleskoplar ve bina yapımı için yaklaşık 20 bin dolar harcayıp, mini bir gözlemevi kurdu.
14 teleskopu var Uzay merakı nedeniyle toplam 14 teleskop edindiğini belirten Kahraman, bunlardan 3'ünü derin uzay görüntülemede, gezegenleri ve Ay'ın yüzeyini, gök olaylarını görüntülemede kullandığını söyledi.
Kahraman, Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını ve bulut kuşaklarını, Merkür ve Venüs’ün çeşitli evrelerini, Güneş lekelerini, birçok yıldız kümesi Orion nebulasını gözlemleyip, fotoğrafladığını söyledi.