Televizyondan görüp tüydüler !

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Gaziantep'te polis ruhsatsız bir kliniğe baskın düzenledi. Bina ve daire girişini kamera sistemi ile izleyen Suriyeli hekim ile çalışanlarının havalandırma boşluğundan kaçtığı belirlendi.
Gaziantep'te polis ruhsatsız bir diş kliniğinde yaptığı operasyonda elektronik cihaz, malzeme, randevu defteri ve kartvizitler ele geçirdi. Bina ve daire girişinin kamera sistemi ile gözetleyen Suriyeli hekim ve çalışanlarının ise operasyon anında binanın havalandırma boşluğundan kaçtığı belirlendi.
Gaziantep Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında Suriyeli diş hekimleri tarafından ruhsatsız klinik işletildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Gündüz vakti düzenlenen operasyonda kliniğe giren polisler, apartman ve daire girişlerine güvenlik kamera sisteminin kurulduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları incelemede çatıya açılan bir havalandırma boşluğunu belirlerken, Suriyeli diş hekimi ve personelin bu boşluktan çıkıp, yan binaların çatılarına atlayarak kaçtıklarını tespit etti.