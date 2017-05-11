Televizyondan görüp tüydüler !

Gaziantep'te polis ruhsatsız bir diş kliniğinde yaptığı operasyonda elektronik cihaz, malzeme, randevu defteri ve kartvizitler ele geçirdi. Bina ve daire girişinin kamera sistemi ile gözetleyen Suriyeli hekim ve çalışanlarının ise operasyon anında binanın havalandırma boşluğundan kaçtığı belirlendi.



