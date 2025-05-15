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Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu

Bursa'da 1,5 metrelik yılanı bir sitenin tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı.

Kaynak: İHA
Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu - Resim: 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.

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Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu - Resim: 2

Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.

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Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu - Resim: 3

Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

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Tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu - Resim: 4
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