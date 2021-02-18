Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Hainler 13 şehidin infaz emrini böyle vermiş!
13 evladımızı Gara'daki mağarada şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 şehidimizi öldürme emrini veren teröristlerin telsiz kayıtları ortaya çıktı.
Gara'da 13 şehidimizin infaz emrini veren teröristlerle ilgili son dakika haberi: Kuzey Irak'ın Duhok ketine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgenindeki stratejik bir noktada yer alan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtının ayrıntılarına ulaşıldı. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın yaptığı katliama ilişkin elde edilen son dakika bilgileri, emri veren hainlere ilişkin görüntüler ve tüm detaylar;
80 TERÖRİSTLE GARA'DA TOPLANTI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gara harekatı başlamadan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil'e yaptığı ziyaret sonrası örgütün Gara Saha sorumlusu Cuma Biliki kod adlı terörist 80 teröristle birlikte Gara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve yakın zamanda Gara'ya ya da Sincar'a kara harekâtı olabileceği nedeniyle hazırlıklı olunmasını istedi. İNFAZ EMRİ CUMA BİLİKİ'DEN GELDİ 10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara'daki hedeflere önce hava harekâtı gerçekleştirildi ve teröristlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin koparılması için telsiz komuta merkezi olarak kullandıkları iki bina vurularak yerle bir edildi.
Siyan Kampındaki bir mağarada tutulan 13 rehinenin kurtarılması için bölgeye indirilen Özel Kuvvetler birliği mağaranın tüm çıkış kapılarının bulunduğu bölgeyi kuşatınca teröristler teslim olmaya zorlandı.
TELSİZ BAĞLANTISI KURDULAR!
Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden mağara sorumlusu turuncu listede aranan Kamuran Ataman adlı terörist telsizle Gara'daki sözde karargâhta bulunan Cuma Biliki kod adlı terörist ile 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Özel güç sorumlusu Sedat Urfa kod adlı Abdulkadir Zenger ile telsiz bağlantısı kurdu.