TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde feci kaza! İstanbul yönü kilitlendi
İzmit'te TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun kuyruklar oluştu.
Kocaeli İzmit'te TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde saat 10.30 sıralarında Kerim D. idaresindeki kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil K. idaresindeki TIR'a arkadan, İbrahim Ç.idaresindeki kamyon ise bu kamyona arkadan çarptı.
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Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Ç.'yi araçtan çıkardı.
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Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ç., ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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