TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaydedildi. Elinde bavul olan bir kadın, otoyolun ortasında yürümeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara da aldırış etmedi. Kadın hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı.