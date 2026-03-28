TEM otoyolunun kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu!
İstanbul Sancaktepe'de yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. TEM bağlantı yolunun hemen yanındaki yeşillik alanda, hareketsiz yatan yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Sancaktepe’de, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında belediye temizlik görevlisi, Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Levent Sokak’ta, yol kenarında bulunan yeşil alanda beyaz beze sarılı şekilde hareketsiz bir bebek olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Samandıra-Kartal bağlantı yolu Kartal istikametinde yol kenarında bulunan bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
