TEM Otoyulunu birbirine kattılar: Çakarlı gelin arabası yolu kesti, lüks araçlar drift attı!
İstanbul'un Beykoz ilçesinde çakarlı gelin arabasının bulunduğu düğün konvoyu, otoyolda trafiği keserek lüks otomobillerle drift yaparken motosikletlerin de tehlikeli manevralar yaptığı görüldü.
Kaynak: İHA
İstanbul’da çakarlı, driftli düğün konvoyu otoyolu birbirine kattı.
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Olay, TEM Otoyolu’nun Kavacık mevkisinde geçen gün akşam saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelenler çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı.
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Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı.
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Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı.
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